Le onorificenze di Mattarella, premiato anche l’ex Inter Astutillo Malgioglio

L'ex portiere dell'Inter premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Sono 33 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia.

Premiato anche l'ex portiere dell'Inter Astutillo Malgioglio: "È Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per il suo costante e coraggioso impegno a favore dell’assistenza e dell’integrazione dei bambini affetti da distrofia». Ex portiere di calcio, ha fondato l’associazione “ERA 77” per il recupero motorio dei bambini affetti da distrofia, chiusa nel 2001 per carenza di fondi".