L’account di statistica della Serie A ha stilato il miglior undici in base ai dati raccolti nel girone d’andata e l’Inter ha giocatori in formazione. In difesa ci sono De Vrij e Skriniar, affiancati da Danilo e Theo Hernandez davanti al portiere del Verona Silvestri. A centrocampo Marcelo Brozovic con De Paul dell’Udinese e Kessié del Milan. In attacco con Ronaldo e Muriel c’è il centravanti nerazzurro Romelu Lukaku.