Opta – Inter, nessuna squadra conta più chiare occasioni da gol. Il Milan…

Tre giorni e poi San Siro si vestirà a festa per il derby . Da sempre la stracittadina regala emozioni forti e in questa occasione Inter e Milan ci arrivano al top della forma. Dopo tre giornate entrambe le squadre sono le uniche a punteggio pieno.

Opta snocciola alcuni dati interessanti a riguardo: "Da una parte, nessuna squadra conta più chiare occasioni da gol dell'Inter (11, come l'Atalanta) in questa Serie A; dall'altra, il Milan è quella che ha trasformato in % più chiare occasioni da gol nei Big-5 campionati europei 2023/24 (86%, 6/7). Duello".