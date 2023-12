Ordine: “Non succede ma se Allegri vince lo scudetto merita il Nobel. Questa Inter…”

Ai microfoni di Pressing in onda su Mediaset, Franco Ordine ha parlato della bellezza del gioco dell'Inter

"Sicuramente è una delle Inter migliori di sempre, la metto insieme all'Inter di Trapattoni nell'anno dei record. Aveva lo stesso ritmo travolgente, la stessa facilità nel fare gol e anche dal punto di vista difensivo se la cavava alla stragrande. Mi stupisce un'altra qualità che viene poco sottolineata: la capacità di modificare alcuni ruoli. L'esempio che fa scuola è Carlos Augusto, preso per fare il vice Dimarco ma ora sa fare anche il braccetto di sinistra. Se si paragonano le formazioni tra Inter e Juve, a stento 3 juventini potrebbero essere titolari nell'Inter. Non succede, ma se dovesse succedere, ad Allegri va dato il Nobel per il calcio se vince lo scudetto"