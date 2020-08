Ordine: “Mai sentito Allegri così sereno e tranquillo. Conte, ecco perché ha parlato di famiglia”

Sulle pagine de il Giornale Franco Ordine ha parlato della situazione in casa Inter con Conte che dovrà incontrare la dirigenza dell’Inter per capire il futuro. Entrambe le parti dovranno smussare qualcosa per andare avanti insieme, altrimenti è già pronta la candidatura di Allegri:

“Mai sentito e visto così sereno e tranquillo Max nel giorno del suo recente compleanno anche in assenza di contatti ufficiosi rilanciati da siti e giornali che pure non mancarono nel passato di abbinarlo a qualche club straniero, opzione da lui considerata sempre la seconda o addirittura la terza. Se la volontà di smussarsi reciprocamente non dovesse emergere nel vertice neroazzurro di martedì prossimo, beh allora il cambio diventerebbe inevitabile. Ma prima che ciò accada bisognerà anche decifrare le parole di Antonio Conte e non farlo passare per un matto che fa il matto perché le sue espressioni di venerdì notte hanno una spiegazione.

Per esempio il riferimento alla famiglia che ha lasciato taluni perplessi. Cosa c’entra la famiglia? Qui bisogna risalire all’episodio di fine 2019 quando spunta all’improvviso (per l’interessato) sulla prima pagina del Corsera la notizia di una busta con pallottole recapitata alla sede interista e intestata all’allenatore pugliese che aveva spinto la questura milanese ad apparecchiare un servizio di sorveglianza personale. Antonio rimase sotto choc perché lo spavento, in famiglia, fu grande. C’è anche la delusione dell’Italia, intesa come Paese, dentro e fuori dal calcio, concetto manifestato pubblicamente quando i giornali scrissero a proposito dell’accoglienza «speciale» che avrebbe ricevuto dai tifosi della Juventus. Poi ci sono nodi di natura tecnica, riferiti alle scelte di mercato, che da sempre sono per Conte motivo di dissidi clamorosi con la società”.