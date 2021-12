Ordine: “Altra domenica che sorride all’Inter. Il Milan arranca pericolosamente”

Le considerazioni del giornalista dopo l'ultimo turno di Serie A a proposito delle due milanesi

Inter e Milan ormai da un po' di settimane viaggiano a velocità piuttosto differente. La conferma arriva anche da Franco Ordine, nell'editoriale di oggi per Il Giornale. Queste le sue considerazioni: "È un’altra domenica che sorride all’Inter. Dopo l’Atalanta, tra gli inseguitori, finisce nel modo più utile alla causa tricolore la sfida di San Siro con il successo del Napoli sulMilan. Partito davanti Spalletti con il primo gol di testa di Elmas, viene raggiunto dalla stoccata di Kessiè che viene “azzerato” dal Var per una posizione di fuorigioco da terra molto discutibile di Giroud. Lo fa in modo autorevole con una gara pulita, razionale, senza sprechi né cedimenti, dimenticando gli assenti e trovando nel primo gol di testa di Elmas lo spunto per mettere ko il Milan. Che invece è in evidente affanno. Arranca pericolosamente e non da ieri come dimostrano gli ultimi tre risultati".