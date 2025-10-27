Franco Ordine, nel suo editoriale per Il Giornale, ha parlato dei tanti errori arbitrali emersi in queste prime giornate di Serie A: "Così non var... Così non va in assoluto a causa della resa degli arbitri in questo inizio di stagione scandito più da casi spinosi e polemiche velenose che da decisioni apprezzate.

È il peggior incipit da qualche tempo a questa parte di cui deve farsi carico il designatore Gianluca Rocchi per capire in fretta cosa non funziona e se in qualche modo, l'agitazione della categoria per la vicenda del ritardo nel pagamento delle note spese, ha influito sulla serenità della sua squadra".

"Il "fattaccio" di questo fine settimana è naturalmente Napoli-Inter dove, nonostante fosse stato designato il fischietto numero uno (Mariani reduce dalla finale mondiale under20 e candidato italiano al prossimo mondiale 2026), si è scatenato il putiferio per il rigore assegnato nel primo tempo al Napoli via assistente (Daniele Bindoni, nato negli Usa, sezione di Venezia) e in assenza di un intervento riparatore da parte del var (Marini e Pezzuto).