Franco Ordine, nel suo editoriale per Il Giornale, ha parlato dei tanti errori arbitrali emersi in queste prime giornate di Serie A: "Così non var... Così non va in assoluto a causa della resa degli arbitri in questo inizio di stagione scandito più da casi spinosi e polemiche velenose che da decisioni apprezzate.
ultimora
Ordine: “Arbitri, resa assoluta. Peggior incipit da tempo. Problema soggezione”
È il peggior incipit da qualche tempo a questa parte di cui deve farsi carico il designatore Gianluca Rocchi per capire in fretta cosa non funziona e se in qualche modo, l'agitazione della categoria per la vicenda del ritardo nel pagamento delle note spese, ha influito sulla serenità della sua squadra".
"Il "fattaccio" di questo fine settimana è naturalmente Napoli-Inter dove, nonostante fosse stato designato il fischietto numero uno (Mariani reduce dalla finale mondiale under20 e candidato italiano al prossimo mondiale 2026), si è scatenato il putiferio per il rigore assegnato nel primo tempo al Napoli via assistente (Daniele Bindoni, nato negli Usa, sezione di Venezia) e in assenza di un intervento riparatore da parte del var (Marini e Pezzuto).
Anche in questo caso si può registrare uno dei motivi del cattivo funzionamento del gioco di squadra: Marini, il varista, infatti è probabilmente in soggezione rispetto a Mariani, numero uno del settore e si astiene allora dal consigliargli una eventuale revisione dell'azione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA