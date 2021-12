I nerazzurri sono tornati in testa alla classifica dopo un lungo inseguimento e puntano ora a scavare il solco

Franco Ordine, dalle colonne de Il Giornale, ha parlato del momento positivo attraversato dall'Inter, con i nerazzurri che hanno ritrovato la vetta della classifica: "L'Inter - senza Lukaku, Hakimi ed Eriksen e la guida di Conte, dettagli di non poco conto - gioca da favola, complice un calendario favorevole, la promozione agli ottavi di Champions è il gas recuperato per correre quest'ultimo tratto di strada del 2021 affrontato col piglio antico e la ricchezza intatta della rosa a disposizione. Si tratta dello strumento utilizzato da Simone Inzaghi per non avvertire scossoni né cali di tensione successi a Pioli e Spalletti.

È indispensabile che l'Inter dia l'ultimo colpo d'ala prima delle vacanze poichè, con il calendario del girone di ritorno diverso in stile Premier league, tra gennaio e febbraio 2022, sono previsti scontri diretti più due sfide suggestive con il Liverpool uno dopo l'altro - per tacere della Supercoppa d'Italia - che daranno un indirizzo preciso alla stagione. Uscisse ancora prima in classifica da quelle settimane di fuoco, avrebbe in pratica lo scudetto in tasca come capitò a Conte dopo febbraio scorso in occasione del sorpasso sul Milan (Spezia-Milan 2-0, Inter-Lazio 3-1)".