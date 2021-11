Ordine: “Derby? L’Inter ha comandato di più. Calhanoglu? I giocatori cambino mestiere se…”

Franco Ordine ha visto un derby bellissimo ieri sera a San Siro, in cui probabilmente l'Inter di Inzaghi avrebbe meritato qualcosa in più

Franco Ordine ha visto un derby bellissimo ieri sera a San Siro, in cui probabilmente l'Inter di Simone Inzaghi avrebbe meritato qualcosa in più rispetto al Milan. Ecco le sue considerazioni a Pressing:

"Questo derby mi è piaciuto tantissimo. Obiettivamente, l'Inter lo ha comandato di più rispetto al Milan. I rossoneri, pur non avendo troppa benzina, sono andati sempre in pressione. E' sinonimo di grande spirito. Calhanoglu? Se i giocatori pensano di non poter ricevere nemmeno i fischi e di giocare in chiesa, hanno sbagliato mestiere. Non ho mai visto un gesto del genere dai giocatori della generazione di Riccardo Ferri. Kessié? Leggerezza imperdonabile. Lautaro? il suo rendimento è molto al di sotto dell'asticella fissata. E' uno emotivamente particolare".