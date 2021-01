Ordine: “Gravina parla di Ibra-Lukaku e tace su Suarez e Juve-Napoli. La Procura…”

Lo scontro Ibra-Lukaku continua a portarsi dietro degli strascichi. La Procura ha aperto un’inchiesta e seguiranno ulteriori aggiornamenti. Tra non molto, si spera. Anche perché il bisogno di Inter e Milan è quello di voltare pagina. Ne ha parlato anche Franco Ordine, nell’edizione odierna de Il Giornale. Questo il focus del noto collega: “Il derby di Milano continua. Con le squalifiche di un turno ciascuno, per Ibra e Lukaku, conseguenza delle rispettive ammonizioni, e l’annuncio del presidente Gravina («immagine che va messa in discussione»), rimasto silente sugli altri casi spinosi (Suarez e Juve-Napoli). La procura federale ha chiesto il referto dell’arbitro Valeri per capire se c’è un riferimento agli insulti volati tra i due prima di aprire una indagine visionando i filmati”.