Ordine: “Inter favorita? Teoria infondata sponda Juve. Non ha mai trafficato con l’ATS”

Le parole del giornalista a Tutti Convocati: "La discussione sul favore all'Inter proveniva da Torino sponda Juventus ed era infondata"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio 24, Franco Ordine, giornalista, ha parlato così del momento in casa Inter dopo il rinvio della gara di sabato scorso col Sassuolo: "La discussione sul favore all'Inter proveniva da Torino sponda Juventus ed era infondata: perché a differenza di quanto era avvenuto prima di Juve-Napoli, l'Inter non è stata mai soggetto e non ha mai trafficato con l'ATS per far spostare la partita, ma è stata oggetto dell'intervento dell'ATS. Semmai l'unico vantaggio poteva averlo il Sassuolo, che avrebbe dovuto giocare il sabato dopo aver giocato il mercoledì. Il problema vero è l'intervento dell'ATS, che per pudore non risponde ai giornali. Il peccato mortale è tutto nel Collegio di Garanzia del Coni da quel 23 dicembre."