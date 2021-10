Ordine: “Inter-Juve? Non mi sono divertito. Nerazzurri hanno gestito e non sono ingrado”

Il giornalista, ospite della trasmissione televisiva Pressing, ha commentato il big match di ieri sera tra Inter e Juventus

Non mi sono divertito a vedere Inter-Juve. Non è stata una partita spettacolare, ci sono due fatti: nel primo tempo ha comandato l'Inter, ma nel secondo ha gestito e secondo me non è in grado di gestire. Allegri ha fatto bene a mettere Dybala nella parte finale. Ci sono alcune squadre che sembrava aver smarrito il filo del discorso: la Lazio, l'Atalanta. L'Inter ha la maggiore cifra tecnica del campionato. L'Inter ha dominato anche con la Lazio, ha questo limite qua. Se sei la più forte le partite le devi uccidere".