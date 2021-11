Ordine: “Inzaghi, cambi sbagliati. Calhanoglu? Battere un rigore non è un’impresa”

Simone Inzaghi ha ricevuto alcune critiche per i cambi effettuati nel secondo tempo di Inter-Napoli: così Franco Ordine

Simone Inzaghi ha ricevuto alcune critiche per i cambi effettuati nel secondo tempo di Inter-Napoli . Perplesso dalle scelte del tecnico nerazzurro anche Franco Ordine, che in collegamento con Pressing ha detto:

"I cambi di Inzaghi? La realtà è che non solo ha tolto tre titolari che in quel momento tenevano l'Inter ad alto livello, ma anche chi è entrato ha notevolmente abbassato il ritmo della squadra. Così facendo, si è consegnato nelle mani del Napoli. Calhanoglu? Se volete che gli faccia i complimenti per come ha tirato il rigore, va bene, ma allora facciamoli anche a Bonucci. Tirare un rigore non mi sembra un'impresa memorabile".