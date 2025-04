Intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, in onda su Televomero, Franco Ordine ha parlato della lotta scudetto. Nel rush finale, ecco cosa farà la differenza tra Napoli e Inter secondo il giornalista: "Quando c'è il doppio impegno e soprattutto una semifinale di Champions alle porte, le risorse per andare avanti le trovi da solo".

"Nell'Inter ho cominciato a intravedere dei segnali negativi in una scena degli ultimi 10' a Bologna: quando Inzaghi e il suo assistente hanno chiesto alla squadra di salire, in occasione di una rimessa laterale, nessuno lo ha fatto. Questo indica che i giocatori non ce la fanno più. A prescindere dal risultato di mercoledì, la squadra di Inzaghi dovrà giocare nuovamente martedì prossimo e in quella occasione prosciugherà certamente tutte le proprie energie".