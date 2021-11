Ordine: “Derby, arriva meglio l’Inter. Giocherà sicuramente Calhanoglu, anche se Vidal…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, il giornalista Franco Ordine ha presentato così il derby di domenica sera tra Milan e Inter

"Al derby arriva meglio l'Inter perché ha vinto in Champions e poi, aldilà del risultato, ho visto una squadra in grande salute. Il Milan paga pegno per le tante assenze e mi sembra spompato in alcuni ruoli come Calabria e Leao. Inevitabile giochi Calhanoglu, anche se per come ha giocato Vidal faccio fatica a vederlo fuori. Non ho dubbi sul fatto che debba giocare Ibra. Il problema vero del Milan è Theo squalificato e Ballo-Touré con la caviglia gonfia".