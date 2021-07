Ordine: “Mourinho? San Siro interista farà un’ovazione. Vedremo se Inzaghi…”

Le parole del giornalista: "Non vedo l'ora di assistere al ritorno di Mourinho, vedrete che ci sarà un'ovazione di San Siro interista"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Francesco Ordine, giornalista, ha parlato così in vista del prossimo campionato di Serie A: "Il calendario asimmetrico mi piace, un cambiamento attraente, il campo ci farà capire vantaggi e svantaggi. Sarà la crisi ad aiutare il calcio a fare le riforme dei campionati, siamo solo all'inizio di una puntata che continuerà le prossime stagioni, i soldi che il calcio ha perso non rientrano, ci sarà una ricaduta ancora sul prossimo calciomercato. Non vedo l'ora di assistere al ritorno di Mourinho, vedrete che ci sarà un'ovazione di San Siro interista, vedremo se Inzaghi avrà sostituito Conte degnamente, non so come l'Allianz Stadium accoglierà Sarri invece.... Tanti intrecci affascinanti".