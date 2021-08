Ordine: “Inter? Non è che con Conte stava in galera! Milan più forte? Assolutamente no”

Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista Franco Ordine ha espresso le sue impressioni sulle big del campionato dopo la prima giornata

"Liberata la qualità dell'Inter? Non è che prima stava in galera! Non è che prima se un giocatore nerazzurro inventava una giocata particolare, Conte entrava in campo e lo cazziava. Dovete fare i conti con Mourinho, ve lo dico adesso. Anche con Sarri? Sì. con una differenza sostanziale, che il toscano ha bisogno di un mese e mezzo o due, mentre Mou ti pitta casa ed entri subito. Il Milan non è più forte dell'anno scorso, assolutamente no. I rossoneri sfruttano una preparazione molto lunga, con poche amichevoli. Tutto per cercare di evitare il numero industriale di infortunati dello scorso anno".