Ordine sarcastico: “Calhanoglu? Appuntamento con la gloria. Ancelotti mi ha detto…”

La stoccata del giornalista al centrocampista turco protagonista di un inizio di stagione indiscutibilmente ad alti livelli

L'exploit di Hakan Calhanoglu con la maglia dell'Inter sembra difficile da digerire molti. Tra questi, anche Franco Ordine, che in punta di sarcasmo ha fatto capire di attendere al varco il turco e chi lo elogia (giustamente, ndr) in questo momento. Ai microfoni di Tutti Convocati ha chiarito: "Le due partite con il Liverpool e lo spareggio con la Turchia rappresentano il trampolino di lancio per Calhanoglu, per essere celebrato ufficialmente come un top player del nostro campionato. E' un appuntamento fissato per la gloria. Ho parlato con Carlo Ancelotti il quale mi ha confermato che in Real-Inter ha apprezzato moltissimo Brozovic, mentre quella di Calhanoglu non l'ha percepita".