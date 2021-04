Ordine: “Senza Juve, Inter e Milan la serie A muore in due anni! Chi pagherebbe…”

Quali ripercussioni avrà nel lungo periodo la nascita della Superlega? E quali esclusioni è in grado di reggere il sistema calcio italiano? Ordine prova a rispondere ai quesiti.

Non accennano a placarsi gli animi nelle istituzioni che guidano il calcio. L'annuncio della fondazione di una Superlega da parte di 12 club europei ha scatenato un vero e proprio terremoto con ripercussioni ancora tutte da studiare.

Franco Ordine, giornalista sportivo, ha le idee chiare in merito alle voci che parlano di esclusioni importanti nel massimo campionato italiano: "Negli ultimi 7 anni Juve Inter e Milan hanno versato nelle casse dei club italiani 1 miliardo di euro. Senza questi tre la serie A muore in due anni! Senza Juve Inter e Milan quale tv pagherebbe 840 milioni di euro l’anno per i diritti della serie a? Sono pallottole di carta!!!"