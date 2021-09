Ordine: “Spariti interisti entusiasti di Calhanoglu, non ce n’è più nemmeno uno in giro”

Il giornalista ha commentato a Tutti Convocati la prestazione dell'Inter contro il Real Madrid e il momento dell'ex giocatore del Milan

"La differenza è stata che il Real Madrid ha fatto gol. Il Lukaku appena arrivato all'Inter non è paragonabile a quello ripartito, i due anni di Conte hanno migliorato moltissimi giocatori. Rimesso a posto i conti? Per durare fino al 2022, i conti restano ancora molto ballerini. Gli interisti entusiasti di Calhanoglu hanno avuto tutti i diverticoli, non ce n'è più uno in circolazione. L'Inter ha perso una partita e se la rigioca 7 volte non la perde mai. Il Milan mi ha dato l'idea di uno che è in spiaggia tranquillo e poi si ritrova in una bufera di ghiaccio e di neve".