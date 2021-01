Ordine: “Vidal? Pensiero medievale degli interisti. Conte? Con Pirlo ha giocato al gatto col topo”

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione Pressing, in onda su Italia 1, per parlare della vittoria dell’Inter nel Derby d’Italia contro la Juventus col risultato di 2-0 grazie alle reti di Vidal e Barella: “Squallore unico la polemica montata sull’abbraccio tra Vidal e Chiellini: è la rappresentazione del famoso problema degli interisti, che considerano gli ex juventini degli abusivi in casa loro. Un pensiero medievale. Juve fuori dalla lotta scudetto? È evidente che se dovesse perdere col Napoli, lo sarebbe. Conte ha giocato al gatto col topo con Pirlo: ha aspettato la Juve nella propria metà campo per poi sorprenderla. Juve più forte dal punto di vista della rosa, mentre l’Inter lo è tatticamente. Conte ha avuto problemi solo con quella parte della tifoseria che lo considera “un Papa in terra straniera”.