Ordine: “Zhang volgare, pessimo servigio all’Inter. Mentana tifoso evoluto. Ora per Marotta…”

Franco Ordine sul Giornale ha criticato aspramente il duro attacco sferrato dal presidente dell‘Inter Steven Zhang all’indirizzo del numero uno della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino. Secondo il giornalista, Zhang è andato involontariamente contro gli interessi della società. Scrive Ordine:

“Con quell’attacco frontale e sguaiato di lunedì notte rivolto al presidente della Lega calcio di serie A Dal Pino, Steven Zhang si è guadagnato i galloni di presidente dell’Inter “ultrà ad honorem” tributatigli dalla curva nord ma ha reso un pessimo servigio alla sua giusta causa. L’hanno capito tifosi evoluti come Enrico Mentana prendendo le distanze dalla velenosa storia pubblicata su Instagram atteggiamento che, in questi giorni di pandemia mediatica, è diventato quasi un atto coraggioso, se non addirittura eroico (…). Il risultato fin qui ottenuto dall’assalto di Zhang dai toni volgari, è esattamente opposto all’interesse sportivo del proprio club. Perché Zhang avrebbe dovuto lasciare nelle mani, abili, di Beppe Marotta, la gestione del caso politico. Il suo ad, fino a lunedì sera, aveva utilizzato argomenti convincenti, polarizzando l’adesione di gran parte della serie A. Adesso invece lo scenario è clamorosamente cambiato“.

(Fonte: Il Giornale)