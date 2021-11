Marani: “L’organizzazione dell’Inter di Inzaghi si fa sentire. Messo in condizioni ideali”

Il giornalista ha parlato del lavoro svolto dal tecnico interista che fa giocare bene la squadra

«Nella lista delle squadre che stanno facendo bene aggiungo l'Atalanta. In questo momento è chiaro che si tratta di una lotta a tre. La rosa di Gasperini ha a livello strutturale qualcosa in meno di Inter, Milan e Napoli . Ma continuo a pensare che l'Atalanta sia la più squadra di tutti». Matteo Marani, a Skysport ha parlato della lotta per il campionato, si è soffermato sulla lotta a tre, ma aggiunge i meriti della squadra bergamasca.

«L'Inter in questa fase mi piace molto, l'organizzazione di Inzaghisi sta facendo apprezzare, per come gioca la squadra, per la capacità che ha di portare i giocatori, i famosi quinti che stanno diventando indispensabili. Mi riferisco a Darmian e Perisic e anche le mezzali, Barella e Calhanoglu. Ha trovato anche la formula davanti. L'organizzazione si fa sentire. Non è un lavoro scontato. Credo siano stati presi giocatori funzionali, è stato messo nelle condizioni ideali anche dal punto di vista della società, una situazione comune, condivisa», ha aggiunto poi sui nerazzurri.