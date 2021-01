Barella rischia l’espulsione, Damascelli: “Il federale Oriali come Nedved e Paratici che…”

Intervenuto sulle colonne de il Giornale, Tony Damascelli ha commentato così la sconfitta dell’Inter a Genova contro la Sampdoria:

“Quello che ha combinato, anzi si è combinata, l’Inter a Marassi ha cambiato la giornata e cambierà anche la prossima,perché l a squadra nerazzurra dovrà affrontare all’0limpico, in un orario improbabile, la Roma che, quasi in silenzio, continua a risalire e potrebbe, con una vittoria, affiancare proprio gli interisti al secondo posto. La sconfitta maschera una prestazione positiva e tignosa del gruppo Conte che ha fatto i conti con la superba prestazione di Audero e soprattutto con le condizioni vergognose del campo del Ferraris, la manutenzione è disastrosa, i teloni sono un’idea come un’altra, Genova per noi. I cinque cambi sono stati un segnale di ansia, l’assenza in avvio di Lukaku ha agevolato la Samp, il resto è cicuta difficile da assorbire, compreso il numero eccessivo subìto dalla squadra e la grazia concessa da Valeri a Barella, con la partecipazione del “federale” Oriali che si allinea ai sodali Nedved e Paratici per i rapporti privilegiati con gli arbitri”.