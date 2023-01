La crescita di Oristanio sotto i riflettori anche di Mancini: il piano dell’Inter

Tra i nomi cerchiati da Roberto Mancini per il 2023, spicca anche quello di Gaetano Oristanio. Il talentino classe 2002, in prestito al Volendam dall'Inter, è finito sotto i riflettori del CT della Nazionale per quanto fatto in Olanda. Dopo una stagione da protagonista (7 gol in 35 partite) nella seconda serie olandese, Oristanio ha trascinato il Volendam in Eredivisie dove ha mantenuto il posto da titolare con 8 presenze dal 1' in stagione. La Gazzetta dello Sport si interroga sul futuro di Oristanio: