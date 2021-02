Inter Primavera, Oristanio: “Positivo al Covid. Ma spero di tornare presto”

Gaetano Oristanio, talento dell'Inter Primavera risultato positivo al Covid, ha lasciato un messaggio sui suoi profili social

Come vi abbiamo riportato, dall'ultimo giro di tamponi Gaetano Oristanio , attaccante dell'Inter Primavera, è risultato positivo al Covid.

Il giovane talento nerazzurro ha voluto lasciare un messaggio sui social per tranquillizzare tutti. Ecco le sue parole: "Dall'ultimo controllo effettuato, purtroppo, sono risultato positivo al Covid 19. Sono asintomatico e adesso devo osservare il periodo di quarantena in isolamento. Spero di potermi negativizzare al più presto così da tornare in squadra e dare il mio contributo. Un saluto a tutti e a presto".