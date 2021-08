Oristanio: “Felice del passaggio al Volendam. Ecco il mio principale obiettivo”

Queste le parole dell'attaccante classe 2002, che oggi ha ufficialmente lasciato l'Inter in prestito per la prossima stagione

Il direttore tecnico del club, Jasper van Leeuwen, ne ha parlato così: “Gaetano è il tipo di giocatore per il quale in Italia è stata coniata una parola meravigliosa: il fantasista. Lo seguiamo da molto, Gaetano è in cima alla nostra lista dei desideri dalla pausa invernale. Ruben Jongkind ed io abbiamo lavorato intensamente su questo e grazie al buon rapporto con l'Inter finalmente ci siamo riusciti. Siamo molto contenti di questo come società, perché Gaetano è un talento speciale. Ha una tecnica eccellente e un piede sinistro fantastico, è esplosivo e molto maneggevole. Gaetano gioca meglio come trequartista, ma anche sulle fasce. Con il suo arrivo diventeremo ancora più pericolosi come squadra e mi aspetto che sarà un motivo in più per gli appassionati per comprare un biglietto. E viceversa offriamo a Gaetano l'opportunità e l'ambiente giusto per potenziare ulteriormente le sue armi e lavorare anche sulle sue aree di miglioramento in questi importanti primi passi nel calcio maschile”.