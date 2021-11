Orlandini: “Inter, più pressione per il derby: non scordiamo che il Milan…”

Pierluigi Orlandini, allenatore ed ex attaccante tra le altre di Inter e Milan, ha parlato a Tuttosport in vista del derby di domani

Pierluigi Orlandini, allenatore ed ex attaccante tra le altre di Inter e Milan, ha parlato a Tuttosport in vista del derby in programma domani. Ecco le sue dichiarazioni verso la stracittadina: “Il risultato positivo in Champions ha dato linfa nuova all’Inter, che mentalmente arriva meglio a questo incontro rispetto al Milan. Però, è pur sempre vero che i derby sono partite a sé, aperte a qualsiasi risultato, a prescindere dai pronostici. Inoltre a mio parere sarà la formazione di Inzaghi a sentire sulle spalle la pressione maggiore. Non dimentichiamoci che il Milan è avanti di 7 punti in classifica, un passo falso non cambierebbe molto la situazione, ma il discorso cambia per l’Inter. Una sconfitta li farebbe allontanare di molto dalla vetta, soprattutto considerando il passo in campionato del Napoli”.