Orlando: “Centrocampo Napoli inarrivabile per le altre. Milan? Leao…”

"Il Milan deve coprirsi di più, perché il problema della fase difensiva è evidente. Dietro deve passare a 4", dice Orlando

"La vedo Leao-dipendente questa squadra.

Leao può giocare dappertutto lì davanti, da esterno è meglio, perché può fare più cose, ma se lo vuole provare punta con Pulisic, giusto così. Ma questa squadra deve trovare equilibrio dietro. Mi stupisco che non sia stato fatto qualcosa di più in difesa, perché manca qualcosa".