Orlando: “Conte alla Roma? Sì, è piazza stimolante. Ma per prenderlo…”

Le parole dell'ex calciatore: "Ma per portarsi a casa Conte serve qualcosa di più. Non so se il calcio italiano può interessarlo ora"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina della Roma: "Sì, perché Roma è una piazza stimolante. C'è lo stadio sempre pieno e una società che vuole migliorare. Ma per portarsi a casa Conte serve qualcosa di più. Non so se il calcio italiano può interessarlo ora".