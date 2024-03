Orlando: “Contraccolpo Inter? Botta che fa male, ma non vedo crisi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha commentato così il sorteggio delle coppe europee: "Tra Milan e Roma chi arriva in fondo? Qualcosa in più il Milan, perché la Roma si gioca anche il posto Champions in campionato. Il Milan può permettersi di puntare tutto sull'EL, è l'obiettivo, come ha detto Massaro. Ma è tipo 55% a 45%. La partita tra italiane è sempre difficile da interpretare. Sarà un bello spettacolo. Peccato però per il sorteggio, perché anche con l'Atalanta abbiamo beccato il peggio. Se l'Inter può subire un contraccolpo? E' una botta che fa male. Io credo che vorrà avere una reazione subito e non vedo crisi".