Orlando: “Yildiz-Del Piero, la strada è quella. Milan? Zero alibi. E sembra che…”

"Non è un giocatore che conosco bene, tra lui e Vlahovic avrei preso il serbo", dice Orlando su Harder sempre più vicino al Milan

Matteo Pifferi Redattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 06:02)

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Milan e Juventus:

"Harder? Non è un giocatore che conosco bene, tra lui e Vlahovic avrei preso il serbo. Non so però se con quel gol di ieri possa pensare di essere davvero ritornato nelle grazie di Tudor e della società. Non lo vedo uno che accetta il ruolo di gregario, se arriva anche Kolo Muani diventa ancora più difficile"

Sul Milan — "Non ha alibi, è stato costruito per essere protagonista ma non si può perdere in casa con la Cremonese. Non puoi dare quella sensazione che ogni azione avversaria possa diventare una potenziale occasione da gol. Mi sembra il Milan dello scorso anno, bisogna intervenire meglio sui soliti problemi difensivi"

Su Yildiz e Nico Paz — "Faranno una grande stagione, a Yildiz gli hanno finalmente dato una maglia da leader. Ora illumina, si sente l'uomo più importante, ha tutto per diventare un fenomeno. Quest'anno non c'è Motta che lo mette in discussione, deve fare quello che ha fatto Del Piero, non sarà semplice ma quella è la strada"