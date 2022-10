Orlando: “Inter, Lukaku? E’ arrivato con tanti problemi di peso, condizione inaccettabile”

Inter, si ferma di nuovo Lukaku:

"E' arrivato qui con tanti problemi di peso, di condizione fisica non accettabile per questi livelli. Uno come lui fatica a trovare la condizione. In Coppa mi sembrava fosse entrato molto bene, l'ho visto voglioso Questo stop succede a chi ha una struttura fisica così imponente e non è curato nella maniera giusta. In un momento in cui l'Inter sta cercando di rientrare, chiedere sempre straordinari a Dzeko e Lautaro non è il massimo".