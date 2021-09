Orlando: “L’Inter ha campioni, ma deve far gol. La differenza tra Inzaghi e Conte…”

Le dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio dell'ex calciatore Massimo Orlando sull'Inter e il rendimento altalenante

Massimo Orlando , ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Maracanà', per parlare dell' Inter di Simone Inzaghi e della differenza di rendimento tra Serie A e Champions League :

"Ha campioni, giocatori che sono abituati a giocare in Europa, non credo che se la facciano sotto in Europa. Nelle ultime due Champions però l'Inter ha sempre fatto male, non passando il primo turno. Oggi tutte le partite sono difficili, ma se non sfrutti le occasioni vai in difficoltà. Il gioco di Inzaghi poi è più ragionato rispetto a quello di Conte. E questo fa la differenza".