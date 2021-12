Orlando: “Inter fortunata, capiterà momento difficile. Scudetto? Favorita…”

Le parole dell'ex calciatore di Juventus, Milan e Atalanta ai microfoni di TMW Radio a proposito della lotta al vertice

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Milan e non solo.

Milan, in Champions per sperare nella qualificazione:

"Il Milan in Champions è a casa sua. Se la giocherà fino alla fine, ma il problema è che le riserve del Liverpool sono più forti del Milan titolare. Hanno due squadre praticamente, quindi sarà molto complicata. Se il Milan riesce a fare risultato, il rischio è anche di andare in EL, che credo sia la società che Pioli vogliano evitare".

"Il Napoli ha giocato una grande partita, sostituendo dei giocatori difficile da rimpiazzare. L'Atalanta è quella che sta meglio di tutti, ha passato il periodo più difficile e ha ritrovato i titolari. L'Inter per ora è fortunata, ma capiterà il momento difficile. Per me l'Atalanta è la favorita".