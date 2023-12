Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così in vista del match di stasera tra Genoa e Inter: "Con la Juve dissi che era partita a rischio e per l'Inter vale la stessa cosa. L'Inter è più forte, manca Lautaro, ma se vince in queste condizioni darebbe un ulteriore segnale di forza".