Orlando: “Inter, Inzaghi non sereno perché manca la società. La strada…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito delle difficoltà che sta vivendo in questo periodo l'Inter e non solo

"Allegri non è mai stato un allenatore brillante per il gioco. Il grosso errore è stato pensare non che era finito un ciclo ma che un allenatore, solo perché ha vinto 5 scudetti, potesse risolvere tutto". Ha parlato così Massimo Orlando , a TMW Radio durante Maracanà: "E' bravo a gestire i campioni si sa, ma anche che pensi poco al gioco. Io darei più colpe alle società ora".

"E' evidente che la strada è quella della vendita della società e si vede che per Inzaghi, al di là dei problemi sul campo, non avere una società alle spalle, e non parlo di Marotta o altri dirigenti che ci sono nel quotidiano, è difficile. Non ti dà serenità. Non credo che cambiando allenatore l'Inter possa migliorare. Tra le due, se dovesse arrivare un risultato negativo, credo che possa essere mandato via".