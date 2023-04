Orlando: “Lukaku ora può essere devastante. L’Inter con la Lazio…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito del belga che prova a giocarsi la permanenza in questo finale di stagione

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Incrocio Roma-Milano. Partiamo da Roma-Milan:

"Milan lanciato, che sta bene, ha ritrovato gli uomini decisivi. Credo che sia una partita decisiva, vincere vorrebbe prendere già un buon distacco. La Roma ha fatto tanto però le assenze sono pesanti. Credo sia favorito il Milan, poi la Roma ha tirato fuori prestazioni anche senza alcuni titolari. Ma un Milan che sta bene ha una grande chance a Roma".

Dybala lo rischierà?

"Mourinho fa sempre così con lui. Se dovesse mettersi in un certo modo, credo che se lo giocherà. Soprattutto in casa uno come lui fa la differenza e la Roma ha bisogno di lui".

Inter-Lazio, come vede questa gara?

"L'Inter pare stia bene, forse si è ritrovata nel momento fondamentale della stagione. Un obiettivo come la Coppa Italia è stato raggiunto, ora c'è il quarto posto da prendere. La squadra sta bene, se c'è una squadra che ti può far giocare male quella è la Lazio. Ha un'organizzazione tattica importante, l'Inter non deve andare in campo sottovalutando l'impegno e senza concentrazione rischia".

Lukaku si può conquistare il riscatto da parte dell'Inter?

"E' un giocatore che adesso sta un po' meglio, sta facendo gol ed è molto utile alla causa ma credo che l'Inter cambierà molto il prossimo anno. Ci sono 7 giocatori in scadenza o in bilico, il tecnico potrebbe cambiare. Non mi dà garanzie per una stagione intera e per questo lo vedo in bilico. Può essere devastante in questo finale, però quando c'è da cambiare lo fa. E poi se arriva una nuova proprietà dobbiamo aspettarci tanti cambiamenti".