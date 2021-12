A. Orlando: “Inter favorita per lo scudetto. È la squadra più completa”

L'ex difensore ha parlato della lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Orlando ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex difensore è l'Inter la squadra favorita per la vittoria finale: "La vedo la squadra più completa ed esperta, il nuovo allenatore sta trovando la sua dimensione e ci sono forza, esperienza e ricambi per arrivare fino in fondo. Li vedo ancora favoriti".