Orlando: “Inzaghi mi ha deluso, ecco perché. Mourinho poteva fare di più”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando fa un bilancio del 2022. L'ex giocatore deluso da Simone Inzaghi : "Perché ha perso lo Scudetto con la squadra più forte, anche se poi ha vinto due coppe. E poi la partenza di questa stagione non è stata buona".

"Poi Mourinho, che con questa Roma poteva fare qualcosa in più, poi Cioffi, perché è vero che non è facile lavorare in piazze dove ti smontano la squadra, però...e ci aggiungo anche Stroppa".