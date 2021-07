Orlando: “Italiano alla Fiorentina? Piazza più difficile di Inter e Milan. Ora…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del tecnico arrivato nelle ultime settimane a Firenze

Alessandro Orlando, ex calciatore, ha parlato anche dell'arrivo di Vincenzo Italiano alla Fiorentina nel corso della sua chiacchierata con TMW: "E' una squadra che deve fare un salto di qualità, non può più fare un campionato di transizione. E' chiaro che l'ambiente di Spezia non è quello della Fiorentina. La piazza di Firenze è più difficile di Inter e Milan, che io ho provato. Anche più della Juventus. E' un ambiente particolare che ti dà tanto ma ti può anche togliere molto. Ora si presenta una bella sfida".