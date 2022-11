Orlando: “Juventus-Inter? Chi perde esce dal giro scudetto. Allegri in settimana…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del derby d'Italia e di altri temi d'attualità in Serie A

"Chi dovesse perdere avrebbe una distanza importante dal Napoli. Chi perde esce definitivamente dal giro Scudetto, anche se la Juve per me lo è già. L'Inter sembra stare bene, è rientrata, ma non bisogna dimenticare anche Atalanta-Napoli. E' vero che nessuno pensa che l'Atalanta possa essere da Scudetto, ma dovesse vincere darebbe un messaggio alle altre che questo Napoli è battibile".