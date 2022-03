Orlando: “Inter, se vuoi fare il salto di qualità prendi Dybala. E Bremer è un top”

Intervistato da derbyderbyderby, l'ex calciatore nerazzurro Angelo Orlando ha parlato in vista di Juventus-Inter

"Dybala? Non so se è l’ultima da nemico, però Dybala è un calciatore che potrebbe servire all’Inter, perché ha estro e inventiva. E’ un calciatore al quale non puoi rinunciare. Se l’Inter vuole fare il salto di qualità, deve prendere Dybala. Juventus-Inter? Non sarà facile per i nerazzurri, perché la Juve è in forma ed è lanciata. L’Inter deve vincere, per rimanere aggrappata al treno scudetto. Bremer? Se De Vrij partisse, sarebbe l’ideale come sostituto. E’ un top player in rampa di lancio".