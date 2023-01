Orlando: “Juventus orribile, ma contano i punti. Incredibilmente sono lì”

Durante la trasmissione “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Massimo Orlando , allenatore ed ex calciatore, per commentare vari temi.

"Kean nell’ultimo periodo pre-sosta è stato fondamentale. Credo che sia da schierare molto spesso. Per Milik, nel caso i bianconeri giochino sulla profondità, perde qualcosina. Ieri al di là della punizione non l’ho visto bene. Spero di rivedere presto Kean sia per lui che per la Juventus".