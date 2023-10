Orlando: “Lukaku devastante, in A fa la differenza. Napoli, Garcia non ha la squadra in mano”

Che ne pensa di Lukaku?

"E' strepitoso, fa la differenza. Nel campionato italiano è devastante, è entrato bene nel gruppo. Forse è diventato leader, è arrivato in un momento di difficoltà e sente questo peso. Credo che sia davvero decisivo, per la presenza, per la stazza, parla con tutti, è un bel Lukaku. Non pensavo si ripresentasse così".