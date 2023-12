Orlando: “Napoli-Inter sarà battaglia. Gli azzurri stanno bene, i nerazzurri sono i più forti”

"L'Inter ha fatto riposare tanti giocatori, sarà un'altra battaglia perché il Napoli sta bene. L'Inter è la più forte però. Mi aspetto un Napoli che va forte, ma l'Inter se vai così poi rischi che ti riparta e ti prenda di infilata. Deve affrontarla un po' come la Juventus. Mi aspetto una bella partita, vorrei vedere un bello spettacolo".

