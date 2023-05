Orlando: “Non si può più dire nulla a Inzaghi. E riscatterei Lukaku”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato del momento dell'Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato del momento dell'Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan:

Inter, come si spiega questo cambiamento?

"Non so cosa sia successo. Credo ci sia stato un miglioramento fisico della rosa, un rendimento aumentato della difesa e poi aver ritrovato davanti Lukaku. L'ho criticato, ma adesso forse lo riscatterei se fosse a condizioni buone. E anche a Inzaghi non sento di dire più nulla. I risultati parlano chiaro".