Orlando: “PSG ha più talento ma Inter favorita. Futuro Inzaghi? Spero che…”

Massimo Orlando , ex calciatore, ha parlato così a TMW Radio di Inter-PSG:

"Il PSG e l'Inter hanno le stesse motivazioni. E' una partita troppo difficile, equilibrata. E gli episodi possono cambiare tutto. C'è qualità da entrambe le parti, il PSG ha giocatori più di talento ma l'Inter è una squadra solida. E l'Inter ci metterà qualcosa in più rispetto alla finale di due anni fa. Inzaghi poi spero rimanga, ha fatto un grande lavoro, ma deve rimanere a patto che la squadra gli venga rinforzata. Inzaghi si merita qualche colpo per continuare".

Il percorso però delle due squadre è stato diverso in questa coppa:

"E' la partita più importante dell'anno, l'attenzione, la voglia, la grinta sarà superiore a tutto il resto. Credo che il PSG sia una squadra che ha macinato gol anche in campionato, ma ha anche subito molto. Qualcosa concede. L'Inter sa fare le due fasi come poche altre in Europa. Io vedo leggermente favorita l'Inter".