Orlando: “Marotta ha mandato un segnale chiaro. Lukaku? Non vedo perché tenerlo”

"Lautaro e Marotta hanno detto bene. Marotta ha detto che sono giustamente dalla parte di Inzaghi, anche se la colpa a dire il vero è la sua. Ha perso sette partite quest'anno, ha una profondità di rosa importante, vuol dire che non riesce ad essere convincente in ambito motivazionale in tutte le partite. Non trovo altre spiegazioni. Complimenti al Bologna ma l'Inter è stata davvero svogliata".