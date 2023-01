Orlando: “La vittoria del Milan mette pressione al Napoli. Contro l’Inter…”

Le parole dell'ex calciatore rossonero a proposito della squadra di Pioli che ha vinto a Salerno poche ore prima di Inter-Napoli

Daniele Vitiello

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato il successo del Milan a Salerno che ha aperto il turno di Serie A: "Nelle difficoltà Pioli, che non si è mai lamentato, ottiene risultati. Il Milan è stato favorito dall'1-2 del primo tempo, l'unico neo è che non l'hanno chiusa, sbagliando tanti gol. Nel finale ha rischiato ma ora mette pressione al Napoli. In caso di ko contro l'Inter, che ci può stare, il Milan è lì. Il Milan si è presentato in ottima condizione, l'ha preparata veramente bene Pioli".

Tanti errori davanti alla porta:

"Sta migliorando molto Tonali. Non pensavo che fosse così bravo, giocatore fantastico. Ha dei momenti di blackout davanti, Leao spesso sbaglia l'ultimo passaggio. E poi il portiere, si vede dalla faccia che non emana sicurezza ai compagni. Per me il Milan deve fare qualcosa in quel ruolo".

Milan, messaggio al Napoli?

"Chi insegue non può sbagliare, il Milan non ha sbagliato. Rivedo un gruppo forte, un'idea vincente. A me è piaciuto, ha mandato un grande messaggio e ora la palla passa al Napoli".